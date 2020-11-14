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وزير القوى العاملة يسلم 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة بالإسكندرية

02:25 م السبت 14 نوفمبر 2020
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كتب - يوسف عفيفي:

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، فعاليات جولته الميدانية لمحافظة الإسكندرية لليوم الثاني علي التوالي، وبذلك بتسليم 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من 13 شركة.

وبحسب بيان اليوم، اطمأن الوزير على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم، وياسر سعيد مدير المديرية، وصبحي ملك وكيل المديرية.

وقال الوزير، إن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، موضحا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، وأنهم أشخاص طبيعيين يتمتعون بكافة الحقوق داخل مجتمع العمل والمجتمع المصري بأكمله، لافتا إلى استمرار الوزارة منذ هذا التاريخ بالاهتمام برعاية هذه الفئة، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.​

محمد سعفان ذوي القدرات الخاصة تسليم عقود

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