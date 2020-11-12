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وزير الري: مجهود متواصل على مدار الساعة استعدادا لموسم الأمطار والسيول

02:08 م الخميس 12 نوفمبر 2020
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كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن وزارة الري تبذل مجهودات متواصلة على مدار الساعة للاطمئنان على حالة المحطات التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة لها في المواعيد المحددة، والاطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات، وتوفير وحدات الطوارئ والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف وتوفير وسائل الإطفاء الذاتي وأعمال الحراسة للمحطات استعدادا لموسم الأمطار والسيول.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، مع القيادات التنفيذية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لمتابعة موقف المحطات التابعة للمصلحة ومدى جاهزيتها قبل موسم الأمطار والسيول.

وأوضح الوزير أن الوضع آمن بجميع شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول على مستوى الجمهورية .. موجها بضرورة المتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية.

كانت وزارة الري قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وذلك حتى انتهاء موسم الأمطار والسيول.​

محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وزارة الري موسم الأمطار مصلحة الميكانيكا والكهرباء

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