لتجنب ارتفاع الفاتورة.. 6 طرق للتحكم في استهلاك سخان المياه الكهربائي

كتب- محمد صلاح:



مع اقتراب حلول فصل الشتاء وما يصاحبه من انخفاض في درجات الحرارة وبرودة الجو، حرص جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك على نشر وشرح بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها من قبل المواطنين الذين يعتمدون في تسخين المياه على السخانات الكهربائية لعدم ارتفاع فاتورة الكهرباء نتيجة استهلاك السخان.



وتضمنت الخطوات التي وضعها وأعلن عن الجهاز ما يلي:



1. عدم ضبط السخان عند درجات الحرارة المرتفعة لأنه يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.



2. يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.



3. يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.



4. يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.



5. تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.



6. عند شراء سخان جديد، لابد أن يكون عالي الكفاءة وموفر للكهرباء ويحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).