السيسي: تحية تقدير واحترام من الشعب المصري للشعب اليوناني
كتب- مصراوي:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنه يحمل رسالة تقدير واحترام ومحبة من الشعب المصري إلى الشعب اليوناني
وقال الرئيس السيسي، خلال اللقاء مع الرئيس البرلمان اليوناني في العاصمة أثينا، إنه يتوجه لرئيس البرلمان اليوناني برسالة تقدير واحترام واعتزاز كبير ومحبة من الشعب المصري إلى ممثلي الشعب اليوناني.
وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التعازي لرئيس البرلمان اليوناني في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجه، متمنيا في الوقت نفسه الشفاء العاجل للمصابين.
وشدد الرئيس السيسي على عمق العلاقات اليونانية ـ المصرية وذلك من خلال إجراءات عملية حقيقة بين البلدين، مشيرا إلى عملية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وذلك وفقا للقانون والأعراف الدولية.
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