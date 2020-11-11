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الصحة: تجديد تكليف "مها حسنين" رئيسًا لأمانة المراكز المتخصصة لمدة عام

01:01 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الصحة: تجديد تكليف "مها حسنين" رئيسًا لأمانة المراكز المتخصصة لمدة عام

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تجديد تكليف الدكتورة مها محمد حسنين، استشاري طب الأورام الأطفال بالمعهد القومي للأورام، للعمل رئيسا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة عام.

وتولت "مها حسنين" مهام عملها قبل 3 أشهر، بعد شغلها منصب مدير عام مركز أورام دار السلام.

جاء ذلك بحسب القرار الوزاري رقم 720 لسنة 2020.

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مها حسنين هالة زايد المراكز المتخصصة

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