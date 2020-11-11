حدث ليلاً| ارتفاع إصابات كورونا وبايدن يوجه رسالة لزعماء العالم

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة عليى لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

14 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100540 حالات حتى اليوم.

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متحدث الرئاسة ينشر صورًا لوصول السيسي إلى أثينا

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورا لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا.

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"المنشآت السياحية" تحذر المطاعم والكافتيريات من مخالفة إجراءات كورونا

جددت غرفة المنشٱت والمطاعم السياحية، مناشدتها لأعضائها بالجمعية العمومية (المطاعم والكافتيريات) ضرورة الاستمرار والالتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارتي الصحة والسياحة، حفاظاً على المواطنين وسمعة المقصد السياحي بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

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رفض 14 طعنًا على فرز أصوات انتخابات النواب بكفر الشيخ

أعلن رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية رئيس لجنة متابعة سير انتخابات مجلس النواب في المحافظة المستشار أسامة السيد شعت، اليوم الثلاثاء، رفض جميع الطعون على فرز الأصوات في اللجان الانتخابية، التي تقدم بها مرشحون في عدد من الدوائر الانتخابية.

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لمدة 20 يومًا.. الإسكان تعلن فتح باب التظلم لحاجزي الإعلان الـ13

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التظلمات لعملاء الإعلان الثالث عشر غير المنطبقة عليهم الشروط، طبقًا لنتائج الفرز في 16 مدينة يوجد بها أولوية.

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كورونا عربياً: منحنى الإصابات يواصل الانخفاض.. ودولة تتجاوز نصف مليون حالة

في الوقت الذي واصل فيه منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد انخفاضه في الدول العربية، يوم أمس الإثنين، بعد إصابة 19 ألفاً و335 حالة جديدة، ارتفع معها الإجمالي إلى مليونين و359 ألفاً و743 إصابة مؤكدة، شهد منحنى الوفيات هبوطاً لافتاً، حيث حصد الوباء أرواح 344 شخصاً جديداً، بفارق 268 حالة عن أمس الأول، لتصل حصيلة الضحايا إلى 40 ألفاً و805 حالات وفاة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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عبد المنعم سعيد: لا يوجد أي احتمال في استمرار ترامب برئاسة أمريكا

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن هناك شروخ في الحزب الجمهوري الأمريكي بسبب موقف ترامب من الانتخابات، مشيرًا إلى أزمة الانتخابات الأمريكية مازالت في منتصفها وقد تصل إلى المحكمة الدستورية العليا، أو أنها تخفي ورائها شيء آخر، وترامب يقوم حاليًا بحشد وتعبئة للقاعدة الشعبية له.

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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 51.2 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم، تجاوز 2ر51 مليون حالة، مساء الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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السودان يستعد لموجة ثانية من فيروس بكورونا

أكدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، التزام الحكومة بأن يستمر الدعم السياسي بكل أشكاله لوزارة الصحة وبقية الوزارات المعنية بمجابهة أزمة كورونا.

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بايدن لقادة العالم: الولايات المتحدة عادت من جديد

يرى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أنه من المحرج عدم اعتراف دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات، مشيرًا أن هذا لا يساعد إرث الرئيس، كما أن زعماء العالم يريدون أن تمضي الديمقراطية في البلاد.

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هاريس: إلغاء "أوباماكير" يحرم 20 مليونًا من الرعاية الصحية

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه إذا وافقت المحكمة العليا على وجهة نظر المعارضين لمشروع الرعاية الصحية "أوباماكير"، فإن قرارها يمكن أن يحرم 20 مليون أمريكي من الرعاية الصحية، ويضر بـ"حمايتنا لـ100 مليون شخص" في هذا البلد.

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"إيه بي سي نيوز": جيمس أندرسون يستقيل من منصبه في وزارة الدفاع الأمريكية

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء، في نبأ عاجل لها، إن جيمس أندرسون، القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، غادر منصبه واستقال.

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وزير الصحة البريطاني: نستعد لطرح لقاح كورونا اعتبارًا من ديسمبر

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن العاملين في مجال الصحة يمكن أن يبدأوا في تطعيم البريطانيين ضد فيروس كورونا الجديد في وقت مبكر من شهر ديسمبر المقبل، موضحا أنه طلب من خدمة الصحة الوطنية أن تكون جاهزة لطرح جرعات لقاح فيروس كورونا بداية من ديسمبر المقبل.

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