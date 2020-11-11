اليوم.. جامعة الأزهر تفتتح معرضًا للكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة

تقيم جامعة الأزهر معرضًا للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بداية من اليوم الأربعاء 11 من نوفمبر الجارى ولمدة أسبوعين، وذلك في إطار نشاطها العلمى والثقافى الكبير، الذي تحرص عليه مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.



وأوضح الدكتور محمد المحرصاوي أن المعرض يقام في مقر المكتبة المركزية بحرم الجامعة بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على إقامة هذا المعرض السنوي؛ لتيسير الحصول على إصدارات الهيئة العامة للكتاب بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين.



وبهذه المناسبة قدم الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وللدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب؛ لتعاونهم المثمر في إقامة هذا المعرض.



وأضاف أن المعرض يستهدف خلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى طلاب الجامعة وطالباتها، بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع، وتحصيل العلوم المختلفة، مؤكدًا أن القراءة هي الأداة والوسيلة الأقوى التى تفتح للطلاب آفاقًا جديدة تساعدهم على توسيع مداركهم، وتنمى لديهم الجوانب البحثية، وتجعلهم أكثر قدرة على الإسهام بشكل إيجابي في المجتمع، وتنمي الحس الوطني، وترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن.