لمدة 20 يومًا.. الإسكان تعلن فتح باب التظلم لحاجزي الإعلان الـ13

لليوم الرابع.. "القابضة للمياه" تتعامل مع مياه الأمطار في الإسكندرية

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التظلمات لعملاء الإعلان الثالث عشر غير المنطبقة عليهم الشروط، طبقًا لنتائج الفرز في 16 مدينة يوجد بها أولوية.

يتم تقديم التظلم حتى يوم الإثنين ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠، حيث يُسمح للسادة العملاء باستيفاء أو استكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز (في حالة عدم التوقيع عليهما عند التقديم)، على أن يتم تقديم طلب التظلم عن طريق الرابط الإلكتروني: https://cservices.shmff.gov. eg/complaints

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه لن يتم قبول تظلمات المتقدمين غير المنطبقة عليهم الشروط بسبب تجاوز السن وتجاوز أي من الحدين الأقصى أو الأدنى للدخل وقت التقديم، وذلك وفقًا لشروط الإعلان المُعلن عنها مسبقًا.

ولمعرفة نتيجة الفرز يمكنكم زيارة:

أو من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم المختصر "٩٣١١" تحتوي على الرقم القومي لصاحب الطلب، وذلك مقابل رسوم خدمة ثلاثة جنيهات.​