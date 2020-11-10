متحدث الرئاسة ينشر صورًا لوصول السيسي إلى أثينا
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورا لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا.
وأوضح راضي أن زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسو تاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، استعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف راضي أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
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