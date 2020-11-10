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أول تعليق من "الكهرباء" على واقعة وفاة فني صعقًا في المنصورة

09:00 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
أول تعليق من "الكهرباء" على واقعة وفاة فني صعقًا في المنصورة

الكهرباء

كتب - محمد صلاح:

قال المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن واقعة صعق أحد العاملين بالمنصورة ووفاته ناتجة عن خطأ جسيم لأحد أصحاب المزارع.

ولقي فني كهرباء مصرعه اليوم الثلاثاء، صعقًا بالكهرباء، أثناء صيانة عمود كهرباء جهد متوسط بقرية المنيل التابعة لطلخا في الدقهلية، فيما تدخلت فرق طوارئ الكهرباء لإنزال جثمانه الذي التصق بالعمود.

وأضاف "عسل" في تصريحات لمصراوي، أن الواقعة تمثلت في أنه أثناء قيام أحد العمالة التابعة لمقاول متعاقد مع الشركة للقيام بأعمال تغيير وتعديل مسارات بعض أعمدة وأبراج الجهد المتوسط نظرا لتهالكه وأثناء عمل الفني التابع للمقاول قام صاحب المزرعة بتوصيل المحول الخاص البالغ قدرته 100 ك.ف.ا مما تسبب فى وفاة العامل حال توصيل التيار.

وأكد رئيس الشركة أنه تم مراجعة كافة التوصيلات التي اتبعتها الشركة خلال قيام المقاول بتنفيذ عملية الإحلال والتجديد ولم يتبين وجود أي تقصير فى اتباع وتطبيق الإجراءات اللازمة لتأمين التيار الكهربائي.

وأشار إلى تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة طلخا حمل رقم 9471.

الكهرباء المهندس محمد عسل المنصورة

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