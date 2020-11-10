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افتتاح معرض الكتاب بنادي طلعت حرب

06:00 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
افتتاح معرض الكتاب بنادي طلعت حرب

معرض نادي طلعت حرب للكتاب

فتح معرض نادي طلعت حرب للكتاب اليوم الثلاثاء، أبوابه لاستقبال الزائرين، ويستمر المعرض حتى 20 نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أن المعرض يُقام بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، ونادي طلعت حرب ومقره 4 ش محمد رشدي العجوزة، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة.

وتشارك هيئة الكتاب بمجموعة كبيرة من إصداراتها ومنها موسوعة وصف مصر وشخصية مصر ومجموعة متنوعة من كتب الأطفال وكتب مترجمة وسلسلة مكتبة الاسرة.

يفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة الثانية ظهرا وحتى 9 مساء مع الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

معرض الكتاب نادي طلعت حرب الهيئة المصرية العامة للكتاب

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