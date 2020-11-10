اليوم.. عودة برنامج "زملكاوي" على شاشة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف

كتب- مصراوي:

تنتهي اليوم الثلاثاء، مدة الإيقاف التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج زملكاوي، الذي يذاع عبر قناة الزمالك، والتي استمرت لمدة أسبوعين بسبب مخالفات شهدها البرنامج.

ويعود البرنامج لجمهوره في العاشرة من مساء اليوم، حيث أعلن الإعلامي خالد الغندور، أحد مقدمي البرنامج، عودة برنامج زملكاوي مرة أخرى مساء اليوم، مؤكدًا أن هذا الوقت هو وقت دعم نادي الزمالك واللاعبين والجهاز الفني من قِبل السند الرئيسي جمهور الزمالك العظيم.

وسبق وأن أعلنت قناة الزمالك إيقاف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين بناء على قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وذكرت القناة، أنه بناء على القرار رقم ٧٨ الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠، تقرر وقف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين، وتحيط إدارة القناة المشاهدين بذلك علما وتنفيذا للقرار.

ويشارك في تقديم برنامج زملكاوي كل من الإعلامي خالد الغندور والإعلامي أحمد جمال والكابتن طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق، فيما يشارك عدد من نجوم الزمالك السابقين على رأسهم فاروق جعفر وأحمد عبد الحليم وعصام مرعي وأيمن عبد العزيز وغيرهم في التحليل، كما يتضمن فقرة للنقاد الرياضيين أيضًا.