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​رئيس المشروع القومي لإنتاج الأرز: تخطينا باكستان والهند في إنتاجية "البسمتي" لأول مرة

12:55 ص الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
​رئيس المشروع القومي لإنتاج الأرز: تخطينا باكستان والهند في إنتاجية "البسمتي" لأول مرة

الأرز

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حمدي موافي رئيس مشروع تطوير الأرز الهجين التابع لمركز البحوث الزراعية، إن مصر تتقدم في مجال تطوير الأرز الهجين "البسمتي" بحجم إنتاجية وصل إلى 6 أطنان للفدان لأول مرة، ليتخطى إنتاج مصر، دولتي باكستان والهند الرائدتين، حيث تنتجان 5 أطنان للهكتار، مشيرًا إلى تسجيل أول أم بسمتي وأب بسمتي للأرز وهما "جيزة 201" و"جيزة 11".

وأصاف موافي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الصنفين الجدد سيكونا متاحين في يناير المقبل، لافتًا إلى أن أهم مواصفات الأرز الهجين المصري، استهلاك المياه القليل مقارنة بالأصناف المستوردة.

وتابع: "الأصناف المصرية تتميز بأنها تحتاج للري كل 8 أيام وتحافظ على نفس الإنتاجية"، مؤكدًا سعي مركز البحوث الزراعية إلى إنتاج أصناف تتحمل العطش حتى 12 يومًا، وهو ما يحقق سياسة الدولة لتوفير الموارد المائية.

الأرز حمدي موافي مركز البحوث الزراعية الأرز البسمتي

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