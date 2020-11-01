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"يعملون في أماكن مفتوحة".. وزيرة الصحة: هذه الفئات الأقل إصابة بكورونا (فيديو)

11:53 م الأحد 01 نوفمبر 2020
"يعملون في أماكن مفتوحة".. وزيرة الصحة: هذه الفئات الأقل إصابة بكورونا (فيديو)

الدكتورة هالة زايد

(مصراوي):

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الفئات الأقل إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية للإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، إن أقل الفئات العمرية إصابة بفيروس كورونا، هي الأطفال، مضيفة أن أقل الفئات العاملة إصابة بالفيروس هم الفلاحون أولًا، لكونهم يعملون في أماكن مفتوحة، يليهم السائقون، وأخيرًا العمال.

وأشارت الوزيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى احتماليات أعلى للإصابة بفيروس كورونا، قائلة إن الزيادات متوقعة في نفس المحافظات التي حدث بها زيادات خلال المرحلة الأولى.

وأوضحت وزيرة الصحة أن المحافظات هي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة، متابعة أن المحافظات من أهم خمس في الجمهورية بها إصابات بـ"كوفيد - 19" في مصر.

هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا

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