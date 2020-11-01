وكيل الشيوخ: لجنة إعداد لائحة المجلس تنتهي من أعمالها الثلاثاء

(مصراوي):



أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، أن اللجنة المختصة بإعداد لائحة المجلس استمرت للاجتماع الثالث على التوالي في نظر المواد الخاصة، قائلًا إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مواد اللائحة والموافقة عليها الثلاثاء المقبل.

وأضاف وكيل الشيوخ، في بيان له اليوم، أنه بعد الانتهاء من إعداد اللائحة سيتم مناقشتها في الجلسة العامة للشيوخ وإرسالها إلى مجلس الوزراء، الذي يرسلها بدوره إلى مجلس النواب لإصدارها بقانون.

وتابع أبوشقة أنه تم مناقشة المواد، ووصلت المناقشات حتى المادة 239 وتم مناقشتها تفصيلًا مادة مادة، وتم الاقتراع عليها.

وأضافت النائبة الوفدية أمل رمزي، عضو لجنة إعداد لائحة الشيوخ، أن المناقشات جاءت بتوافق كبير بين أعضاء اللجنة بهدف إثراء عمل مجلس الشيوخ، وضمان أداء دوره الوطني واستكمال البنيان التشريعي.

وأضافت رمزي أن اللائحة ستحدد عمل نواب الشيوخ والضوابط الخاصة بالأعضاء، وستتيح للأعضاء أكبر قدر من الضوابط حتى يمكنهم أداء دورهم النيابي والتشريعي.

وتابعت رمزي أن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة، وسيساهم بشكل كبير في إثراء العمل النيابي وسيخفف العبء عن مجلس النواب، موضحة أن تشكيل مجلس الشيوخ ضم عددًا كبيرًا من الكفاءات الفنية والحزبية والسياسية، وستساهم في خروج تقارير والقوانين المحالة للشيوخ بشكل دستوري وقانوني.