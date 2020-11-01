بدأت الاثنين الماضي.. "عامة النواب" توافق على فرض الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

(مصراوي):



وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب اليوم، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، تقدم في مستهلها بالتهنئة لأعضاء البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى مصر الغالية بالخير والبركات.

كما هنأ مدبولي نواب البرلمان بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والتي تمثل الذكرى التي نستعيد فيها جميعاً المجد الذي حققته قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، أرض الأمجاد والبطولات، والتي تشهد الآن تقدمًا وتطورًا فى جميع المجالات، العمرانية، والسياحية، والمرافق والبنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة.

كما تقدم رئيس الوزراء في كلمته بالتهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلسه الموقر، على ثقة الشعب والقيادة السياسية في انتخاب واختيار أعضائه، متمنيًا لهم التوفيق جميعًا، بعد أن تم استكمال مؤسساتنا التشريعية والرقابية بمجلسهم الموقر، الذى يمثل الغرفة الثانية للبرلمان.