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"قومي المرأة" ينعى الكاتبة سامية زين العابدين أرملة الشهيد عادل رجائي

05:03 م الجمعة 09 أكتوبر 2020
"قومي المرأة" ينعى الكاتبة سامية زين العابدين أرملة الشهيد عادل رجائي

الكاتبة سامية زين العابدين أرملة الشهيد عادل رجائي


كتبت- نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ولجانه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة، ببالغ الحزن والأسى الفقيدة الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ومدير تحرير جريدة المساء ورئيسة القسم العسكري بها، وعضو لجنة أسر الشهداء بالمجلس القومي للمرأة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائي، والتي وافتها المنية اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، اليوم الجمعة، عن حزنها العميق لوفاتها والتي كانت خير مثال للمرأة المصرية الصبورة التي ورغم ما مرت به ساهمت في محاربة الإرهاب ودعم الثورة وخدمة بلدها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلا الله عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

سامية زين العابدين عادل رجائي القومي للمرأة

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