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متحدث البرلمان: المصريون يتذكرون بكل الفخر أبطال نصر أكتوبر

05:15 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
متحدث البرلمان: المصريون يتذكرون بكل الفخر أبطال نصر أكتوبر

الدكتور صلاح حسب الله

كتب- مصراوي:

هنأ صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار أكتوبر.

وقال " حسب الله"، إن الشعب المصري سيظل يتذكر بكل الفخر صقور وابطال ورجال القوات المسلحة الذين حققوا هذا الانتصار الكبير ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة ومثالا رائعًا ومتفردا فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة والكرامة للمصريين والشعوب العربية متوجها بالتحية لكل من شاركوا في هذا الانتصار التاريخي.

وأكد متحدث النواب، أن القوات المسلحة المصرية ستظل تحظى بكل تأييد واحترام وتقدير من الشعب المصري كله، مشيرًا إلى أن المصريين جميعًا لديهم الحرص الحقيقى على تطبيق مبادئ وروح وقيم انتصار السادس من اكتوبر لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات.

صلاح حسب الله السيسي القوات المسلحة انتصار أكتوبر البرلمان

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