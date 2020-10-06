أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

"سياحة النواب": انتصارات أكتوبر أكدت عظمة مصر أمام العالم كله

04:14 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
"سياحة النواب": انتصارات أكتوبر أكدت عظمة مصر أمام العالم كله

النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس

كتب- مصراوي:

تقدم النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والجيش المصري الباسل والشعب المصري العظيم، بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة.

وقال "صدقي"، في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، إن انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 أكدت عظمة مصر وجيشها الباسل أمام العالم كله وأعادت العزة والكرامة لمصر والأمة العربية كلها، مؤكدًا أن هناك علاقة أبدية وخاصة بين الشعب المصري وقواته المسلحة وهذا سر نجاح الدولة المصرية وتفوق جيشها وقدرته على تحقيق أعظم انتصار عرفته البشرية ولاتزال ارقى وأكبر الأكاديميات العسكرية العالمية تتدارس انتصارات السادس من أكتوبر.

وأكد النائب عمرو صدقي، وجود حرص من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على التمسك الحقيقي بروح انتصارات السادس من أكتوبر وهو ما جعل مصر قادرة وناجحة فى إفشال وإفساد جميع المخططات الشيطانية الخبيثة من قوى الشر والضلال والإرهاب لإسقاط الدولة المصرية

عمرو صدقي مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي انتصارات أكتوبر

الخبر التالى:

السيسي: تحية إجلال لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103683

    عدد المصابين

  • 97355

    عدد المتعافين

  • 5981

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 35340132

    عدد المصابين

  • 35340132

    عدد المتعافين

  • 1040948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار جديد من وزارة التعليم بشأن مجموعات التقوية المدرسية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا