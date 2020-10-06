"سياحة النواب": انتصارات أكتوبر أكدت عظمة مصر أمام العالم كله

كتب- مصراوي:

تقدم النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والجيش المصري الباسل والشعب المصري العظيم، بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة.

وقال "صدقي"، في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، إن انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 أكدت عظمة مصر وجيشها الباسل أمام العالم كله وأعادت العزة والكرامة لمصر والأمة العربية كلها، مؤكدًا أن هناك علاقة أبدية وخاصة بين الشعب المصري وقواته المسلحة وهذا سر نجاح الدولة المصرية وتفوق جيشها وقدرته على تحقيق أعظم انتصار عرفته البشرية ولاتزال ارقى وأكبر الأكاديميات العسكرية العالمية تتدارس انتصارات السادس من أكتوبر.

وأكد النائب عمرو صدقي، وجود حرص من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على التمسك الحقيقي بروح انتصارات السادس من أكتوبر وهو ما جعل مصر قادرة وناجحة فى إفشال وإفساد جميع المخططات الشيطانية الخبيثة من قوى الشر والضلال والإرهاب لإسقاط الدولة المصرية