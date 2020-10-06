كورونا في 24 ساعة| انخفاض بمستوى جديد بمصر.. و5 أسباب تجعل السمنة عامل خطير عند الإصابة

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم عددًا من الأحداث والأخبار المرتبطة فيروس كورونا، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، ومساء الاثنين.

كان أهم تلك الأخبار، إعلان وزارة الصحة، إصابة 98 حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما يعتبر انخفاضًا قياسيًا جديدًا، لوصول معدل الإصابات أسفل الـ100 حالة في اليوم، بالإضافة إلى خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المستشفى العسكري الذي كان يتلقى فيه العلاك، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما هو مستقبل أسعار الذهب في العالم، عقب إصابة الرئيس الأمريكي، و5 أسباب لاعتبار السمنة أحد أهم أسباب اعتبار السمنة عامل خطر عند الإصابة بالفيروس.

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