الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي الـ25 لمعمل متبقيات المبيدات
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كتب- أحمد مسعد:
قالت الدكتورة هند محمود مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعمل اجتاز تجديد الاعتماد الدولي للأيزو (17025/2017) من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS للعام الخامس والعشرون على التوالي.
وتم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال الخبراء التابعين للهيئة من فنلندا عبر منصة الإنترنت، باستخدام أحدث التكنونوجيا لاستخدام البث الحي لمتابعة فريق التفتيش لكل خطوات الاعتماد، يومي 3، 5 أكتوبر الجاري، حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل التجديد بكفاءة وتميز.
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