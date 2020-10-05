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غدًا.. انطلاقة جديدة لـ"إكسترا نيوز" بتقنية HD بالتزامن مع احتفالات أكتوبر

11:40 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
غدًا.. انطلاقة جديدة لـ"إكسترا نيوز" بتقنية HD بالتزامن مع احتفالات أكتوبر

تامر مرسي

تنطلق غدًا الثلاثاء، الموافق 6 أكتوبر، قناة "إكسترا نيوز" بشكلها الجديد بعدما خطة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير القناة.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، بأن مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي، قرر تطوير القناة والاهتمام بالمحتوى الإخباري وسرعة تناول الموضوعات، وهو الأمر الذي اقتضى تطوير الأجهزة ونقاء الصورة، وتطوير استوديوهات القناة وغرفة الأخبار لتخرج في شكل جديد يليق بالقناة الإخبارية المميزة لدى المشاهد المصري.

وأضاف صالح أن "إكسترا نيوز" تبث على المشاهد بترددات جديدة وهي تردد 12303 أفقي للمشاهدة فائقة الجودة بنظام HD إضافة إلى تردد 11785 رأسي بنظام SD.

وتولى مجموعة من أبناء "إكسترا نيوز" التطوير مع زملائهم في قنوات المتحدة، وأشرف على ذلك ألبرت شفيق المشرف على المحتوى الإخباري، ومحمد حلمي مدير القناة، وتحدد موعد إطلاق القناة غدًا الثلاثاء في تمام الثانية ظهرًا.

تامر مرسي إكسترا نيوز احتفالات أكتوبر

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