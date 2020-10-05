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مدير "تطعيمات فاكسيرا": 4 حالات تمنع الحصول على لقاح الإنفلونزا

07:45 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
مدير "تطعيمات فاكسيرا": 4 حالات تمنع الحصول على لقاح الإنفلونزا

تطعيم

كتب- أحمد جمعة:


كشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح (فاكسيرا)، 4 موانع للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وقال "محمدي" في تصريحات لمصراوي، إن هذه الحالات تشمل: الحساسية المفرطة من أكل البيض، والحساسية المفرطة جراء الحصول على جرعة سابقة من نفس اللقاح أو لأي لقاح إنفلونزا آخر.

وأوضح أن الموانع تشمل عدم إعطائه للأطفال قبل سن 3 سنوات مع هذا اللقاح تحديدا، وفي حالة الإعياء الحاد وارتفاع درجة حرارة الجسم، وحينها يؤجل التطعيم.

وأشار محمدي إلى أنه قد تسري هذه الموانع مع كل لقاحات الإنفلونزا في مصر ما عدا بند السن.

كانت وزارة الصحة والسكان، بدأت بتوفير المصل الخاص بالإنفلونزا الموسمية في مقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، بالعجوزة، وفروعها في المحافظات.

والمصل المتوفر، هو المصل الرباعي (أنفلوفاك تترا) ويتم إعطاؤه للأشخاص من عمر 3 سنوات، بـ170 جنيهًا.​

تطعيمات فاكسيرا لقاح الإنفلونزا مصطفى محمدي البيض

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