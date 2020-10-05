الصحة العالمية توجّه 4 نصائح مهمة قبل عودة المدارس

كتب- أحمد جمعة:



وجهت منظمة الصحة العالمية، 4 نصائح للمؤسسات التعليمية قبل عودة المدارس خلال الفترة المقبلة بعدد من البلدان.

وقالت المنظمة في تدوينة نشرها المكتب الإقليمي، إن "المرافق التعليمية بحاجة إلى: التأكد من إعفاء المرضى من العودة للمدرسة سواء كانوا من الطلاب أو المعلمين أو سائر الموظفين، وتعزيز غسل الأيدي بانتظام بالماء والصابون أو بفرك اليدين بمنظف كحولي".

وشملت النصائح: تطهير أسطح المدرسة وتنظيفها يوميًا، كحد أدنى، مع تعزيز التباعد البدني.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قال إنَّ الدراسة ستنطلق يوم 17 أكتوبر بالمدارس والجامعات، فيما بدأت بالمدارس الدولية منذ 15 سبتمبر الماضي.