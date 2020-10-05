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السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

11:51 ص الإثنين 05 أكتوبر 2020
السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وذلك بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وعزفت الموسيقى العسكرية، سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ثم قام الرئيس بوضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة.

وعقب المراسم ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى إجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر، وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

السيسي عبدالفتاح السيسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة

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