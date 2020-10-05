خاص- بعثة زاهي حواس تعثر على تابوتَين في سقارة.. والعمل جار بجبانة تتي

كتب- مصراوي:

قالت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، إن بعثة الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات وزير الآثار الأسبق، التي تعمل في جبانة تتي بمنطقة سقارة الأثرية، نجحت في العثور على تابوتَين أثريَّين، وبعض اللقى الأثرية الأخرى والتماثيل الحجرية.

وأشارت المصادر إلى أن العمل ما زال جاريًا في المنطقة؛ لاستكمال ما تم العثور عليه، ولن يتم الإعلان عنه حاليًّا، مرجحًا أن تنجح البعثة في العثور على مزيد من الاكتشافات.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت يوم السبت الماضي عن أضخم كشف أثري في منطقة سقارة، يضم ٥٩ تابوتًا آدميًّا مغلقًا منذ أكثر من 2500 عام، نجحت في الوصول إليها البعثة المصرية العاملة بمنطقة سقارة الأثرية، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا ولم تُفتح منذ أن تم دفنها، وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار؛ حيث تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن ستتم الإجابة عن هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.