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بيان عاجل بالبرلمان لاستغلال مركز شباب بالسويس في الدعاية الانتخابية

10:09 م الأحد 04 أكتوبر 2020
بيان عاجل بالبرلمان لاستغلال مركز شباب بالسويس في الدعاية الانتخابية

مجلس النواب

(مصراوي):

تقدم النائب عبدالحميد كمال صباح اليوم الأحد، بيانًا عاجلًا، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، استنادًا وإعمالًا لنص المادة (134) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية، موجّه لرئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة ووزير الإدارة المحلية، حول مخالفة عدد من مراكز الشباب بالسويس التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمملوكة للدولة في إقامة مؤتمرات ودعاية انتخابية وسياسية، ما يعد مخالف للقانون بإقامة أي أعمال سياسية في المنشآت التابعة للدولة التي لابد أن تلتزم الحياد بين المرشحين والأحزاب السياسية وعدم إقامة أي فعاليات دعائية.

وأضاف النائب، في بيان له، أن محافظة السويس شهدت خلال الأيام الماضية مخالفة القانون، من قبل بعض مراكز الشباب بالسويس بإقامة مؤتمرات وندوات نظمها أحد الأحزاب السياسية التي تدعي مساندة الدولة لها.

وتابع النائب: "الأمر لم يتوقف عنذ ذلك الحد، بل تم استغلال هذه المراكز في الدعاية الانتخابية، لبعض مرشحي مجلس النواب وهو استغلال لأملاك الدولة في دعم مرشحين في الانتخابات، وإقامة فعاليات سياسية لهم لتأييدهم مما يعد مخالفة للقانون وفرص الدعاية والتي لم تبدأ رسميًا حتى الآن".

عبد الحميد كمال مجلس النواب الدعاية الانتخابية مركز شباب السويس

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