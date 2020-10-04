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نقيب الأشراف مهنئًا بذكرى انتصارات أكتوبر: علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة

07:50 م الأحد 04 أكتوبر 2020
نقيب الأشراف مهنئًا بذكرى انتصارات أكتوبر: علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة

نقيب الأشراف السيد محمود الشريف

كتب- محمود مصطفى:

هنأ محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ووجه وكيل أول مجلس النواب، التهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المصرية، وكافة جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ47 لملحمة انتصارات السادس من أكتوبر 1973.

وقال وكيل أول مجلس النواب: "علينا جميعًا الفخر بقوات الجيش المصري العظيم التي قدمت ولا زالت تقدم نموذجًا قويًا في الحفاظ على أرض الوطن فى معركة 73، ونجحت فى استعادة الأراضي المصرية بالكامل بالدم والعرق والجهد، من أجل رفع راية النصر".

وأشاد الشريف، بدور الجيش المصري الذي كان ولا يزال يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، وتحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية دون ترك أحد يحاول العبث بأمن البلاد، ويؤكد دوما أنه يد تبني وأخرى تحمل السلاح.

وأكد نقيب الأشراف، أن انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة، مشددًا على أن روح أكتوبر هي روح التضحية والفداء في سبيل الوطن، واعتزاز بجيل من الأبطال ضحى من أجل أن تظل راية وطنه عالية خفاقة.

وتابع وكيل أول مجلس النواب، أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري ويحمي حدوده فى الخارج ويساهم بكل قوته في التقدم والإزدهار الذي تشهده الدولة في الداخل بما يقدمه من مشروعات هامة في تلك المرحلة الفارقة بتاريخ المصريين.

محمود الشريف نقيب الأشراف نصر أكتوبر

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