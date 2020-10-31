وزير التعليم العالي: جامعة الملك سلمان بها 16 كلية وتستوعب 30 ألف طالب

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة الملك سلمان في محافظة جنوب سيناء، جامعة من ضمن 24 جامعة جديدة تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تم تنفيذها على مساحة 35 فدانًا، كما يوجد فرعان للجامعة في مدينة الطور ومدينة رأس سدر.

ولفت عبد الغفار إلى أن الجامعة بها برامج متنوعة تتناسب مع سوق العمل الإقليمي والمحلي والعالمي، من خلال تقديم 16 كلية و56 برنامجًا تعليميًّا.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعة تستوعب من 25 إلى 30 ألف طالب، وتوجد بها كلية السياحة والضيافة وبرامج تعليمية في إدارة الفنادق والمنتجعات، وكليات ألسن والكليات التطبيقية، بالإضافة إلى كليات الفنون والتصميم وهندسة العمارة، كما توجد كلية للزراعات الصحراوية، وكليات العلوم الإدارية، كما توجد كلية الطب والصيدلة وعلوم الحاسب والهندسة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذه الجامعة من الجيل الرابع؛ حيث تعتمد على تكنولوجيا المعلومات في كل ما يتم تقديمه للطالب، موضحًا أننا نستطيع بناء الجامعات؛ لكن الأهم هو المحتوى والبيئة التعليمية التي تقدم داخل الجامعات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وعددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية.