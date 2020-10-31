الرعاية الصحية: نصف مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد خلال 3 شهور

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من نصف مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد، خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الرمد التخصصي، الحياة بورفؤاد، التضامن، السلام، الزهور) التابعة للهيئة ببورسعيد خلال هذه الفترة بلغت 231.575 ألف خدمة طبية وعلاجية، فيما بلغت إجمالي الخدمات المقدمة من خلال الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد 386.018 ألف خدمة طبية وعلاجية.

وأشارت إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والمميزة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد من خلال المستشفيات ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وشملت 68.063 ألف كشف بالعيادات الخارجية للمستشفيات في مختلف التخصصات الطبية مثل "الباطنة، الأطفال، النساء، العظام، الفم والأسنان، المسالك البولية، النفسية والعصبية، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد"، بالإضافة إلى 156.874 ألف فحوصات طبية ومعملية متقدمة، وذلك إلى جانب إجراء العديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتي بلغ عددها خلال هذه الفترة 6.638 آلاف عمليات جراحية، منها 2205 عمليات جراحية كبرى ومتقدمة وذات مهارة وطابع خاص، والتي من أبرزها جراحات الوجه والفكين والجراحات الميكروسكوبية الدقيقة لاستئصال الأورام بمستشفى السلام بورسعيد، جراحات زراعة منظم القلب بالإضافة إلى عمليات القلب بأحدث التقنيات كالتافي بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، عمليات زراعة القرنية بمستشفى الرمد التخصصي، جراحات استئصال أورام الثدي أو العظام بمستشفى التضامن بورسعيد.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، هو استثمار في صحة المواطن لأنه بدون مواطن ذو مستوى صحي متميز لن نستطيع بناء الوطن وصناعة مستقبله، وأن هيئة الرعاية الصحية تقدم الخدمات الصحية في ثوب جديد يعتمد على معايير الجودة وأمهر الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية وأحدث التجهيزات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة لها، مشيرًا إلى أن الهيئة تراقب أداء الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد لحظة بلحظة من خلال منظومة ممنهجة للتأكد من حصولهم على أعلى مستويات الخدمات والرعاية الصحية المميزة ووفقًا للمعايير والمواصفات القياسية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بورسعيد، هي أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تشمل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، ويتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين والبالغ عددهم 603ألف منتفع من خلال 31 مركز ووحدة صحة طب أسرة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية التي تقدم من خلال المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد سالفة الذكر.