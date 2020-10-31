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صور.. رئيس الأركان على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى السودان

01:21 م السبت 31 أكتوبر 2020
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كتب- مصراوي:

غادر القاهرة صباح اليوم الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة متجهاً إلى العاصمة السودانية "الخرطوم" في زيارة رسمية يرافقه وفد رفيع المستوى يضم قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات التخصصية.

كان في استقبال الفريق محمد فريد لدى وصوله الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية حيث أجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض لحرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ودولة السودان.

ومن المنتظر أن يجري رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة العديد من اللقاءات المهمة على صعيد التعاون العسكري والأمني، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

رئيس الأركان السودان وفد عسكري مصري محمد فريد

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