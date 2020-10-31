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رئيس جهاز الشروق يعلن تشغيل خط مواصلات جديد لربط المدينة بمترو "سرايا القبة"

01:15 م السبت 31 أكتوبر 2020
رئيس جهاز الشروق يعلن تشغيل خط مواصلات جديد لربط المدينة بمترو "سرايا القبة"

خط مواصلات جديد لربط المدينة بمترو سرايا القبة


كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن تشغيل خط مواصلات خارجى لربط المدينة بمحطة مترو "سرايا القبة"، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء، للتيسير على سكان المدينة والمترددين عليها.

وأوضح رئيس جهاز "الشروق"، حسب بيان، أن الخط يعتبر المسار الثالث ضمن خطوط المنظومة الخارجية، حيث تضمن الخط الأول (الشروق – العباسية)، والثانى (الشروق - الألف مسكن)، والثالث (الشروق – محطة مترو سرايا القبة)، بجانب خطوط نقل داخلى تغطى أنحاء المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن أتوبيسات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل (تكييف هواء)، وأجهزة دفع إلكترونية، كما يتم تقديم خصومات للراكب في حالة استخدامها بدلاً من الدفع النقدى، كما تم إضافة أجهزة تتبع ذكية تُمكن من متابعة المنظومة على خرائط جوجل بالتعاون مع مجلس الأمناء، وتوفير مساحات إعلانية بالأتوبيسات تساهم في زيادة الدعم المالى اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة.

وأشار الغيطي، إلى أن ذلك يأتي في ضوء الانتهاء من تعديل تراخيص سيارات منظومة النقل الداخلى للعمل خارجياً، والتى منحت المدينة المرتبة الأولى بين المدن الجديدة من حيث امتلاك شبكة مواصلات خارجية تربط مدينة الشروق بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة، وذلك استجابة لرغبة سكان مدينة الشروق.

جهاز مدينة الشروق سرايا القبة مدينة الشروق خط مواصلات

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