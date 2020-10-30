أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

"احذر غرامة عدم ارتداء الكمامة".. السكة الحديد: تعقيم يومي للقطارات لمواجهة كورونا

08:31 م الجمعة 30 أكتوبر 2020
"احذر غرامة عدم ارتداء الكمامة".. السكة الحديد: تعقيم يومي للقطارات لمواجهة كورونا

تعقيم القطارات

(مصراوي):

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، بتعقيم وتطهير جميع المحطات والقطارات قبل قيامها بالرحلات المقررة وفق جداول التشغيل اليومية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، يتم التنبيه على الركاب بضرورة ارتداء الكمامات تجنبًا لتوقيع غرامة مخالفة الإجراءات المقررة بـ50 جنيهًا، فضلًا عن بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته.

وأضافت أنه عمال النظافة يجرون أعمال التطهير والتعقيم للقطارات ودورات المياه، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

تعقيم القطارات السكة الحديد ارتداء الكمامة

الخبر التالى:

الموافقة على تعديل بعض أحكام "إعادة تنظيم الأزهر".. أبرز أنشطة الوزراء في أسبوع (إنفوجرافيك)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107030

    عدد المصابين

  • 99174

    عدد المتعافين

  • 6234

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44707793

    عدد المصابين

  • 32679522

    عدد المتعافين

  • 1177976

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| انطلاق حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا