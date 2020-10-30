"احذر غرامة عدم ارتداء الكمامة".. السكة الحديد: تعقيم يومي للقطارات لمواجهة كورونا
(مصراوي):
أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، بتعقيم وتطهير جميع المحطات والقطارات قبل قيامها بالرحلات المقررة وفق جداول التشغيل اليومية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، يتم التنبيه على الركاب بضرورة ارتداء الكمامات تجنبًا لتوقيع غرامة مخالفة الإجراءات المقررة بـ50 جنيهًا، فضلًا عن بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته.
وأضافت أنه عمال النظافة يجرون أعمال التطهير والتعقيم للقطارات ودورات المياه، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
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