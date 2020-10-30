رئيس "التجمع" يدعو الدولة لخلق تنظيم وطني للتدريب السياسي

(مصراوي):

دعا سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لتبني الدولة لمشروع قومي يضم الشباب، للتدريب السياسي، يضم شباب العمال والفلاحين، ويكون من حقهم بعد ذلك التدرج في فرص عمل، مشددًا على ضرورة تنظيم وطني قومي للشباب التدريب السياسي.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى، تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، ويديرها الإعلامي أحمد عبدالصمد، ويتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلي، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وتتناول الجلسة الأولى استعراض حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسي شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبا فاعلا في صناعة القرار في السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.

وقال إنه لابد من تنظيم شبابي يحتضن أهداف الدولة، لتربية أجيال من الشباب في ظل المرحلة الانتالية الحالية، مضيفًا: "أنا منحاز لملايين من الشباب".

ودعا رئيس حزب التجمع لوضع هدف عام وطني يجتمع تحت رايته الشباب، في ظل لعب الدولة دور اجتماعي لإحداث توازن اجتماعي.

وأعلن دعمه لشباب التنسيقية عبر مقرات حزب التجمع لممارسة أنشطتهم، بالإضافة لدعم سياسي تام.