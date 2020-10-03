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خلال 3 أشهر.. تحويل 114 مليون جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

09:24 م السبت 03 أكتوبر 2020
خلال 3 أشهر.. تحويل 114 مليون جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، تحويل مستحقات 3956 عاملًا مصريًا لدى بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، غادروا عمّان نهائيًا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا، خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 28 سبتمبر 2020.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن إجمالي المستحقات بلغت 7 ملايين و187 ألفاً و736 دولاراً، أي 114 مليوناً و228 ألفاً و526 جنيهًا مصريًا تقريبًا قيمة 11 دفعة، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، والمنشورة على صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء.

وتابع السيد: "في حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات".

محمد سعفان وزارة القوى العاملة الأردن

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