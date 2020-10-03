"الفتاة الذهبية" ميار شريف بطلة مصر في التنس تصل إلى مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، ميار شريف بطلة مصر في التنس الملقبة بـ"الفتاة الذهبية" قادمة من إسبانيا، بعد تحقيقها إنجازًا تاريخيًا للتنس المصري في بطولة "رولان جروس" أحد البطولات العظمى في التنس، وكان في استقبال بطلة التنس كل من عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، نائبًا عن دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي.

قالت مصادر بالمطار، إن "الفتاة الذهبية" وصلت على الطائرة المصرية القادمة من مدريد، وقامت العلاقات العامة برئاسة الدكتور طارق إسماعيل باستقبال بطلة مصر، وإنهاء إجراءات وصولها، وكان في استقبالها أسرتها، حيث خرجت إلى حفل استقبال أمام صالة الوصول بالمطار.

يذكر أن "الفتاة الذهبية" ميار شريف المصنفة الـ172 على العالم، بعد المباراة الرائعة التي قدمتها ضد كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة على العالم في الدور الأول من بطولة رولان جاروس، وخسرت ميار بنتيجة 2-1 ضد كارولينا في المجموعات لكنها قدمت أداءً رائعًا أمام المصنفة الثانية في البطولة والرابعة عالميًا.