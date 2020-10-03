ماراثون للدراجات ضمن احتفالية جهاز مدينة 6 أكتوبر بالعيد القومي 41 للمدينة
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كتب- محمد عبدالناصر:
شارك جهاز مدينه 6 أكتوبر وجهاز مدينة سفنكس ونادي 6 أكتوبر ومجلس الأمناء وجمعية المستثمرين، وعدد كبير من سكان المدينة في مختلف الأعمار في فعاليات ماراثون للدراجات ضمن احتفالية المدينة بعيدها الـ41.
وشارك المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز المدينة في الماراثون، كما قام في الختام بتوزيع الجوائز على الفائزين وسط حالة من السعادة وشكر جميع المشاركين والمنظمين على المجهود الرائع لإخراج هذا الحدث بهذه الصورة المشرفة.
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