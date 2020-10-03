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"واتس آب" الأكثر استقبالًا.. "الرفاعي": عدد الشكاوى زاد 35% العام الأخير

07:04 م السبت 03 أكتوبر 2020
"واتس آب" الأكثر استقبالًا.. "الرفاعي": عدد الشكاوى زاد 35% العام الأخير

كتب– أسامة علي:
أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، أن عدد الشكاوى من أكتوبر 2019 حتى أكتوبر 2020، زاد بنسبة 35%، عن الفترة من أكتوبر 2018 حتى أكتوبر 2019.

وأضاف الرفاعي، خلال تقرير تطور استقبال الشكاوى خلال عامين، أن الرسائل والشكاوى، تنوعت بحيث لم تعد تتعلق بمناطق تركز القمامة والمخلفات، بل امتدت إلى الإشارة إلى مواقع مخلفات تقليم الأشجار ومخلفات الهدم وغيرها من المظاهر الناتجة عن بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة لبعض المواطنين، الأمر الذي يعُد انعكاسًا لمدى قدرة المنظومة على التوسع في استقبال شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، وتأكيدًا لثقة المواطنين المتزايدة في المنظومة كإحدى آليات توصيل شكاواهم والقدرة على حلها.

وأضاف مدير المنظومة أن رقمي تطبيق "واتس آب" هما أعلى مصدر من مصادر تلقي الشكاوى خلال العامين بنسبة تقدر بـ 71% من إجمالي الشكاوى الواردة، يليها الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 21%، بينما تم استقبال حوالي 7% من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، بالإضافة إلى ما تم استقباله على التطبيق الذكي "في خدمتك" بنسبة 1%.

الواتساب الشكاوى الحكومية طارق الرفاعي

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