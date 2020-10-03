"البيطريين": صرف مستحقات متأخرة لـ200 عضو من صندوق التكافل

قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، اليوم السبت، إنه سيتم صرف مستحقات الأطباء البيطريين من صندوق التكافل، خلال 10 أيام، والتي كان قد تأخر صرفها طوال عام 2020.

وأشارت النقابة إلى أنه سيتم صرف مستحقات 200 طبيب بيطرى، مؤكدةً أنه سيتم الصرف تباعًا لباقي المستحقين من الأعضاء.

وأوضحت النقابة أن قرار الصرف جاء عقب موافقة مجلس النقابة العامة على الطلب المقدم من مجلس إدارة صندوق التكافل، ومديره الدكتور محمد شفيق، بدعم الصندوق بمبلغ 2 مليون جنيه كسلفة على الصندوق، للمساهمة في صرف تلك المستحقات للأطباء البيطريين الذين خرجوا على المعاش، وأسر المتوفين طوال عام 2020.

وكان مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين قد عقد برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، اجتماعاً الأربعاء 23 سبتمبر، وآخر للمجلس الجديد، موضحًا أن أهم القرارات التي تم اتخاذها بعد جلسة امتدت أكثر من سبع ساعات، هو اعتماد محاضر الجلسات المعلقة سابقًا، بالإضافة إلى اعتماد تقرير لجنة العلاج واللجنة الاجتماعية في شأن الدعم المالي لأعضاء النقابة.

وأشار النقيب العام إلى أنه تم عرض آخر مستجدات صندوق التكافل الاجتماعي للأطباء البيطريين ودعمه من قبل النقابة العامة، حتى يتسنى له صرف مستحقات الأعضاء المحالين للمعاش، وتم عرض خطط مقرري اللجان المختلفة بالنقابة وإقرارها من قِبَل المجلس.