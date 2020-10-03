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كيف يكون المواطن المتضرر الأول من سرقات التيار الكهربائي؟ "تنظيم الكهرباء" يُجيب

12:29 م السبت 03 أكتوبر 2020
كيف يكون المواطن المتضرر الأول من سرقات التيار الكهربائي؟ "تنظيم الكهرباء" يُجيب

سرقة تيار كهربائي - صورة ارشيفية

كتب- محمد صلاح:

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في بيان له اليوم السبت، إنه يحرص على توضيح بعض المعلومات الصحيحة والمهمة للمواطنين؛ والتي تعود بالنفع عليهم، بالإضافة إلى مواجهة قيام بعض المواطنين بسلوكيات خاطئة؛ لعل أبرزها سرقة التيار الكهربائي دون وجه حق، ما يترتب عليه حدوث أضرار بالغة.

وأضاف الجهاز أنه قد تبدو المعلومة غريبة لكثير من المواطنين بأن المتضرر الأول من سرقات التيار الكهربائي هو المواطن نفسه، ومن منطلق ذلك نستعرض ما يلي:

أضرار سرقات التيار الكهربائي على المواطن:

- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

- تذبذب في الجهد الكهربائي.

- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

- التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.

سرقة تيار كهربائي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الكهرباء

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