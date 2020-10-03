جهاز القاهرة الجديدة يوافق على تحويل "البدروم والرووف" إلى نشاط سكني بشرط

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة الموافقة على تحويل نشاط الرووف والبدروم في قطع الأراضي السكنية الصغيرة والقطع الفرعية داخل المشروعات السكنية المتكاملة إلى النشاط الأصلي للقطعة (سكني) بدلا من كونها جراجات أو غرف خدمات

وجاء قرار المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة على النحو التالي:

1- يجوز تغيير استخدام غرف السطح والبدرومات بقطع الأراضي السكنية الصغيرة أو بالقطع الفرعية بالنشاط سكني داخل المشروعات المتكاملة من استخدام خدمي (جراج -غرف سطح) إلى النشاط الأصلي سكني فقط بشرط توفير جراج داخل قطعة الأرض لعدد سيارة واحدة لكل وحدة سكنية التي زادت بعد تقنين المخالفة.

2- لا يجوز تغيير أنشطة غرف السطح والبدرومات كخدمات للمباني الغير سكنية.

3- الالتزام بأنشطة واستخدامات الوحدات طبقا لشروط البيع والتخصيص من هيئة المجتمعات والجهاز.

4- لا يجوز تحويل الاستخدام من سكنى إلى أي نشاط خدمي أخر والعكس.