منظمة خريجي الأزهر تدين المذبحة الإرهابية في "نيس"

كتب - محمود مصطفى:

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، المذبحة الإرهابية البشعة التي وقعت في قلب كنيسة نوتردام، في مدينة نيس الفرنسية، بعد قيام ثلاثة أشخاص بالهجوم على الكنيسة، وقتل ثلاثة من المصلين عن طريق الطعن بالسلاح الأبيض.

وقال بيان المنظمة، في بيان لها، الخميس، إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... "، كما قال صلى الله عليه وسلم:" من قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما.

وأكدت المنظمة أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء المتعبدين، عمل إجرامي آثم، يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، وقد قال تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا).

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص المواساة لأسر الضحايا، دعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.