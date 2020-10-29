أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

منظمة خريجي الأزهر تدين المذبحة الإرهابية في "نيس"

08:46 م الخميس 29 أكتوبر 2020
منظمة خريجي الأزهر تدين المذبحة الإرهابية في "نيس"

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، المذبحة الإرهابية البشعة التي وقعت في قلب كنيسة نوتردام، في مدينة نيس الفرنسية، بعد قيام ثلاثة أشخاص بالهجوم على الكنيسة، وقتل ثلاثة من المصلين عن طريق الطعن بالسلاح الأبيض.

وقال بيان المنظمة، في بيان لها، الخميس، إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... "، كما قال صلى الله عليه وسلم:" من قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما.

وأكدت المنظمة أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء المتعبدين، عمل إجرامي آثم، يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، وقد قال تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا).

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص المواساة لأسر الضحايا، دعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر هجوم نيس فرنسا

الخبر التالى:

اكتمال القمر مرتين.. "البحوث الفلكية": ظاهرة تحدث بسماء القاهرة السبت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107030

    عدد المصابين

  • 99174

    عدد المتعافين

  • 6234

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44707793

    عدد المصابين

  • 32679522

    عدد المتعافين

  • 1177976

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كاف يعلن تأجيل دوري الأبطال لأجل غير مسمى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا