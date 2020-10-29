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حدث في 8 ساعات| الصحة العالمية توصي بغلق المدارس بسبب "كورونا".. وإعلان شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي

06:18 م الخميس 29 أكتوبر 2020
حدث في 8 ساعات| الصحة العالمية توصي بغلق المدارس بسبب "كورونا".. وإعلان شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي

حدث في 8 ساعات


كتب - أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، توصية الصحة العالمية" توصي بغلق المدارس، وإعلان شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي، وإعلان تخفيضات جديدة على أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الطقس وزارة النقل كامل الوزير الصحة العالمية اغلاق المدارس فيروس كورونا مخالفات البناء

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