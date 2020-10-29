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"عبدالعال" يهنئ "العسومي" بفوزه برئاسة البرلمان العربي

02:46 م الخميس 29 أكتوبر 2020
"عبدالعال" يهنئ "العسومي" بفوزه برئاسة البرلمان العربي

الدكتور علي عبدالعال

كتب- مصراوي:

أرسل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى عادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي.

وقال "عبدالعال"، في البرقية: "خالص التهنئة القلبية وأزكاها للثقة الغالية المستحقة ‏التي صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي، لتستكملوا ما بدأتموه من ‏مسيرة عطاء وارفة الظلال يانعة الثمار، وإدارة دفة العمل في البرلمان العربي في مرحلة ‏دقيقة تمر بها أمتنا العربية".

وأكد الدكتور علي عبدالعال، في برقيته، على ثقته بأن رئاسة العسومي للبرلمان العربي ستدفع بالتعاون العربي إلى آفاق أوسع ‏من التعاون والإنجاز وحشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية ‏والمساهمة في إيجاد حلول عادلة لها.

وتابع: "كما نثق في قدرتكم على تحقيق الأهداف ‏المنوطة ببرلمانكم الموقر ورأب الصدع ومواجهة مخططات الفرقة والاختصام".

علي عبدالعال البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي

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