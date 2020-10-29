في بعض الأحياء ولهذه الفئات.. تخفيضات جديدة على أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة
كتب- محمد نصار:
أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم ٥٤١٦ لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء في بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة في الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي مع بقاء كافة الأسعار الأخرى تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سدد جدية التصالح في الفترة السابقة.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.
وأوضح محافظ القاهرة، في قراراه، أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.
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