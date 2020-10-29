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توجيه جديد من القوى العاملة بشأن إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص

10:20 ص الخميس 29 أكتوبر 2020
توجيه جديد من القوى العاملة بشأن إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص

محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان اليوم، يتقدم وزير القوى العاملة بخالص التهاني القلبية لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن، والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأعلن الوزير، أن اليوم الخميس الموافق 29 من أكتوبر عام 2020، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأكد سعفان، على أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

محمد سعفان وزير القوى العاملة إجازة المولد النبوي

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