وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الدقهلية ملف التصالح والاستعداد للسيول

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء تابع اللواء محمود شعراوي آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، وأكد على أهمية أن يشعر المواطن بوجود تحسن مستمر ودائم في تلك الخدمة التي تمس حياته اليومية.

وتابع وزير التنمية المحلية أيضاً جهود إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات والمدفن الصحي الآمن خاصة مصنع سندوب، والتجهيز للبروتوكول الذي سيتم توقيعه خلال الفترة المقبلة بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية لإنشاء مصنع تدوير المخلفات بالمنزلة بطاقة 40 طن لكل ساعة بتكلفة أولية 90 مليون جنيه بمكونات ألمانية وهولندية وذلك على مساحة 12 فدانا لخدمة 6 مراكز بالمحافظة وهي: المنزلة، المطرية، الجمالية، ميت سلسيل، الكردي، منية النصر.

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لها لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

واستعرض وزير التنمية المحلية مع الدكتور أيمن مختار نتائج حملات الأجهزة المعنية بالمحافظة للانتهاء من إزالة كافة التعديات على بحيرة المنزلة في إطار تنفيذ مشروع التنمية والتطوير لبحيرة المنزلة وتنفيذ الحزام الآمن حولها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ومديرية الأمن لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها.

وشدد الوزير على أهمية استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضي الدولة مرة أخرى.

وشهد اللقاء متابعة موقف ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن، حيث أوضح الدكتور أيمن مختار أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة قد وصلت إلى حوالي 132 ألف طلب وتم تحصيل مبلغ 939 مليون جنيه.

كما شدد الوزير، على ضرورة متابعة المراكز والوحدات المحلية العمل الجاد في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين موقف واضعي اليد على أملاك الدولة حرصاً على حقوق الدولة والمواطنين، وطالب شعراوي، بضرورة توعية المواطنين المعنيين بالتصالح بسرعة التقدم بطلباتهم قبل انقضاء المدة المقررة للتصالح والتي قررها رئيس مجلس الوزراء.

وعرض المحافظ خلال الاجتماع الدراسات الخاصة ببعض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة ومن بينها إقامة موقف المنصورة العمومي والمقترحات الخاصة بإنشاء كوبري اتجاهين على النيل لربط مدينة المنصورة بمدينة طلخا ودراسة إنشاء نفق مشاة أمام كوبري طلخا المنصورة لمرور المشاة ودراسة إنشاء نفق سطحي تقاطع طريق ميت خميس الجامعة مع الطريق الدولي حول مدينة المنصورة والجاري تطويره ورصفه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

وشهد الاجتماع استعراض جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث أكد شعراوي، على أهمية استمرار جهود الجهات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وتوخي الحذر خاصة في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية بعدم التهاون في الالتزام بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه وجه الأجهزة التنفيذية باستمرار تفعيل اللجنة الدائمة لمتابعة الإجراءات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا واستمرار أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات والتشديد على ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

كما تابع اللواء محمود شعراوي مع الدكتور أيمن مختار جهود الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول، وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة القيام بالتطهير المستمر لبالوعات الأمطار ومراجعة الخطط الموضوعة للتعامل الفوري مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامة الطرق والشوارع للمارة والمركبات.