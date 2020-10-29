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جون طلعت: إصدار تشريع دولي يجرم الإساءة للأديان ضرورة لا تحتمل العبث

04:01 ص الخميس 29 أكتوبر 2020
جون طلعت: إصدار تشريع دولي يجرم الإساءة للأديان ضرورة لا تحتمل العبث

جون طلعت

كتب- مصراوي:

قال جون طلعت عضو مجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لاستصدار تشريع دولي يجرم الإساءة للأديان، ويضع عقوبات رادعة ضد إهانة الرموز الدينية، مشيرا إلى أن دعوة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشأن هذا الأمر أصابت كبد الحقيقة.

وقال طلعت، في بيان: "للأسف البعض يستغل حرية الرأي والتعبير أسوأ استغلال من أجل تحقيق حالة زائفة من الرواج والانتشار والارتزاق المادي من خلال سب الأديان وإهانة المقدسات والرموز الدينية وهذا الأمر لابد أن يتوقف فورا".

وأكد جون طلعت، على أن الأمر قد يستدعي تدخل من المنظمات الدولية والأممية لوضع حد إلى هذا الإجرام والإساءات المتكررة ضد الرموز الدينية.

وأضاف: "المقلق في الأمر أن هذه الإساءات تخلق مساحة لتحرك الجماعات الإرهابية المسلحة على نحو يهدد الأمن والسلم الدولي وبالتالي فإن الأمر لا يحتمل أي عبث من أي نوع".

مجلس النواب جون طلعت

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