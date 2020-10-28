بلا أعراض والأرقام مطمئنة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل ظهور 49 إصابة بكورونا في المدارس

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على اهتمام الوزارة بالحفاظ على مصلحة الطلاب بعيدا عن القرارات التي يتخذها الكبار ممثلين في أولياء الأمور والمدارس.

وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي" الأربعاء، أن وزارة التربية والتعليم تستهدف الحفاظ على حق الطالب في التعليم الجيد وعدم الإضرار به نفسيًا أو معنويًا، لافتًا إلى منح أولياء الأمور موعدا حتى 15 نوفمبر المقبل لدفع المتأخرات من المصروفات الدراسية من الأعوام السابقة.

وتابع الوزير: "وفي حال عدم الالتزام بدفع المصروفات في هذا الموعد سيتم التحويل إلى مدارس حكومية، مشيرًا إلى منح مهلة للطلاب لدفع مصروفات القسط الأول للعام الجاري حتى 30 نوفمبر المقبل ومهلة أخرى حتى آخر ديسمبر تجنبًا للتحويل لمدارس حكومية".

وأكد وزير التربية والتعليم، على اتخاذ إجراءات احترازية غير مسبوقة على الأرض لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شوقي، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قدمت تقريرا اليوم بمجلس الوزراء عن فيروس كورونا وأرقام الإصابات في المنشآت التعليمية حتى 25 أكتوبر الجاري وذلك بعد 8 أيام من بدء العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن مجموع الإصابات تقدر بـ 49 إصابة فقط من إجمالي 25 مليون طالب.

وتابع الوزير: "هناك 19 حالة بالقاهرة و14 محافظة تخلو من الإصابات و6 محافظات بها إصابة واحدة ومحافظات أخرى بها حالتين أو 3 حالات"، مشيرًا إلى عدم وجود مبرر للقلق وأن الأرقام مطمئنة والإصابات بلا أعراض.

وأشار الوزير، إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية على ضرورة فتح المدارس استنادا لانخفاض نسب الإصابة بكورونا بين الطلاب والمدرسين على مستوى العالم، منوهًا بأن آخر تقرير صدر في الولايات المتحدة يوصي بضرورة فتح المدارس والتعليم وجها لوجه.

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