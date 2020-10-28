هل صدر قرار بوقف أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي"؟.. مصادر بـ"الأعلى للإعلام" تُجيب

مصراوي

علم "مصراوي" من مصادر مسؤولة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن ما تردد ببعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أمس، حول صدور قرار من المجلس بوقف الإعلامي أحمد جمال، مقدم برنامج "زملكاوي" على قناة "الزمالك" لمدة ٣ أشهر، أمر عار من الصحة، ولم يصدر قرار بشأنه.



وقالت المصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها، خلال حديثها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن المجلس لم يصدر أي قرارات بشأن أحمد جمال؛ حيث أصدر المجلس فقط قراره رقم ٧٨ بشأن وقف برنامج "زملكاوي" لمدة أسبوعين؛ لما بدر به من مخالفات انتهت نتائج التحقيق إلى إدانتها.



وأعلنت قناة "الزمالك" وقف برنامج "زملكاوي" لمدة أسبوعين بناءً على قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وذكرت القناة أنه بناء على القرار رقم ٧٨ الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠، تقرر وقف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعَين، وتحيط إدارة القناة المشاهدين بذلك علمًا وتنفيذًا للقرار.